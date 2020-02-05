Алтайские полицейские спасли пенсионерку от верной смерти в метель

5 Февр. 2020 2020-02-05T12:02:10+03:00

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В дежурную часть Алтайского линейного управления (ЛУ) МВД России сообщили, что 67-летняя пенсионерка, проживающая в одном из сел, выехала из Барнаула на электричке, но домой так и не вернулась.

Как сообщили в алтайском ЛУ МВД России, похожая по приметам женщина вышла из электрички не на своей остановке и ушла в сторону дома через лесной массив. Полицейские сразу же приступили к прочесыванию леса. Во время метели капитан полиции Артем Важев и сержант полиции Антон Музычко нашли пожилую женщину в 300 метрах от дороги. Она провела в снегу почти шесть часов, очень замерзла, обессилела и почти не разговаривала.

Врачи диагностировали у нее острое переохлаждение и обморожение конечностей. После нескольких дней, проведенных в реанимации, состояние пострадавшей улучшилось. Пенсионерка уже находится дома, и участники спасательной операции навестили ее, чтобы узнать о самочувствии и сделать подарок.

Транспортные полицейские напоминают об опасности выхода и выезда на лед водоемов, рекомендуют воздержаться от дальних путешествий в сильные морозы. Если поездка все-таки необходима, нужно проверить заряд батареи телефона, взять с собой термос и записать номера телефонов экстренных служб

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ИСТОЧНИК KP.RU