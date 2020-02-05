В Камне-на-Оби закрыли детский сад из-за угрозы обрушения крыши

5 Февр. 2020 2020-02-05T10:18:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Камне-на-Оби во вторник, 4 февраля, с крыши детского сада № 17 сбрасывали снег. Рабочие увидели, что торец крыши находится далеко не в лучшем состоянии, а также отметили нарушение кирпичной кладки под кровлей.

- В ходе осмотра оперативной группой было выявлено смещение конструкции стропильной системы крыши с угрозой обрушения карнизной части наружных стен. На основании этого принято решение временно приостановить деятельность дошкольного образовательного учреждения до устранения обнаруженных недостатков. По приказу Управления образования дети распределены во второй корпус детского сада № 17 и ближайшие сады. В рамках 273 – ФЗ «Об образовании в РФ» процесс обучения должен быть продолжен, для этого создаются все необходимые условия, сообщают «Каменские известия».

Стало известно, что в последний раз ремонтные работы на крыше детсада проводились более пяти лет назад. Начальник управления образования районной администрации Екатерина Киселева отметила, что в течение недели станет ясно, какой конкретно ремонт нужен детскому саду.

- Как только нам все это посчитают, предоставят проектно-сметную документацию, мы будем информировать население через информационные источники, - пояснила Екатерина Киселева.

ИСТОЧНИК KP.RU