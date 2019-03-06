На Алтае селянин незаконно убил двух косуль

СЕГОДНЯ 05:02 2019-03-06T05:02:57+03:00

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Полиция задержала браконьера в Каменском районе Алтайского края.

56-летний мужчина в конце февраля в поле (в трех километрах от села Столбово) из зарегистрированного ружья незаконно отстрелял двух косуль. Туши охотник разделал на мясо и забрал себе домой, где его и обнаружила полиция.

- Также в доме обнаружили и изъяли четыре охотничьих ружья, одно из которых было незарегистрированным, - сообщили в Главном управлении МВД по Алтайскому краю.

Сумма материального ущерба государству составила более 200 тысяч рублей.

Уголовное дело возбудили по пункту «а» части 1 статьи 258 УК РФ - незаконная охота с причинением крупного ущерба. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет либо штраф до пятисот тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU