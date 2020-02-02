Барнаулец продает волшебный камень за 63 млн рублей

2 Февр. 2020 2020-02-02T08:53:56+03:00

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Житель Барнаула решил создать интересное объявление о продаже и объявил, что у него есть настоящий «денежный камень». Мужчина поясняет, что на самом деле это «намоленный и начитанный, мощно заряженный каменюка».

Объявление появилось на сайте avito.ru 26 января. За неделю, видимо, миллионеров, желающих приобрести символ благополучия и благосостояния, не нашлось. Даже бонусный презент пока не приглянулся предполагаемым покупателям.

«Кто не верит не звоните и не пишите, помогает только богатым людям, откуда у бедных столько денег, чтобы купить его, камень мощный, батарейка в подарок», — заявляет автор объявления.

Любой желающий может приобрести этот таинственный камень за 63 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU