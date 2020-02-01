Две уникальные выставки откроются в Барнауле

1 Февр. 2020 2020-02-01T10:19:39+03:00

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В Барнауле в начале февраля откроются сразу две этнические выставки. Они расположатся в корпусе АГУ на улице Димитрова,66. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Так в галерее «Универсум» барнаульцы смогут увидеть выставку «Ритмы Центральной Азии: многоголосье головных уборов». На ней представят традиционный, а также современные головные убору народов Центральной Азии. Эти предметы – часть коллекции кандидата исторических наук, доцента кафедры археологии, этнографии и музеологии исторического факультета АГУ Ивана Назарова.

К тому же, для жителей краевой столицы в музее археологии и этнографии Алтая подготовили выставку «Мир таежных культур Северного Алтая». В этой экспозиции можно увидеть результаты исследований ученых АГУ, которые изучали традиции культуры тюркских народов на протяжении многих лет.

- Предметы домашнего быта, утварь, орудия труда и предметы охотничьего культа позволят погрузиться в своеобразный быт таежных охотников, земледельцев и собирателей - кумандинцев, тубаларов, челканцев и шорцев, - добавили организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU