В Барнауле трамвай протаранил легковой автомобиль

1 Февр. 2020 2020-02-01T11:43:19+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и трамвая произошло 1 февраля в Барнауле. Об это сообщили очевидцы в социальных сетях группы «Инцидент Барнаул».

По словам горожан, авария случилась сегодня, 1 февраля, на пересечении улиц Советской армии и Телефонной. Это произошло приблизительно три часа назад. Судя по снимкам, которые сделал кто-то из очевидцев, автомобиль значительно пострадал после столкновения с трамваем.

К слову, о пострадавших в результате этого дорожно-транспортного происшествия не сообщается. В комментариях барнаульцы стали спорить о том, кто из участников ДТП в этой ситуации не прав, и как нужно ездить, чтобы аварий не происходило.

Кстати, накануне на одной из алтайских трасс грузовик перевернул легковушку. Это произошло из-за того, что во время движения у КамАЗа оторвался прицеп. В результате этого ДТП никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU