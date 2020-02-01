На алтайской трассе грузовик перевернул легковушку

1 Февр. 2020 2020-02-01T06:40:32+03:00

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Во второй половине дня 31 января недалеко от села Тюменцево произошло ДТП. В итоге дорожно-транспортного происшествия «Нива» перевернулась на крышу. Об этом сообщают «Каменские известия».

Как рассказали о случившемся очевидцы, во время движения на трассе у КамАЗа оторвался прицеп. В это время по встречной полосе ехала «Нива», которая и попала под удар.

В результате этого дорожно-транспортного происшествия, легковой автомобиль перевернуло на крышу, машина получила значительные повреждения.

Стоит отметить, что по предварительным данным в этом ДТП никто из водителей и пассажиров не пострадал.

Напомним, из-за плохой погоды в Алтайском крае перекрывали множество трасс. По мере улучшения погодных условий список участков дорог, где движение для всех видов транспорта ограничено, сокращается. По последним данным «Алтайавтодор» сейчас остается закрытой еще одна трасса. К - 09 «Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан».

ИСТОЧНИК KP.RU