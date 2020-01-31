В ЖК «Демидов парк» прокуратура нашла нарушения

31 Янв. 2020 2020-01-31T09:27:32+03:00

Ранее жильцы жаловались на то, что мерзнут в своих квартирах

Изменить размер текста: A A

Холодные дома ЖК «Демидов парк» в Новоалтайске проверила алтайская прокуратура. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что температурный режим в квартирах нормам не соответствует. Также были найдены нарушения при строительстве здания. Речь идет о кладке заполнения каркаса, в межквартирных перегородках - неполное заполнение раствором части вертикальных швов. К тому же, найдены усадочные трещины и заужены проходные сечения в узлах подключения приборов отопления.

Еще одной из причин замерзания жильцов в квартирах новостройки стал тот факт, что собственники некоторых квартир переделали систему отопления. Они заменили приборы отопления, расширили лоджии, что и привело к разбалансировке.

В итоге директору ООО «Аспект» вынесли представление об устранении выявленных нарушений. Также директор управляющей многоквартирным домом компании был привлечен к административной ответственности (за нарушения правил предоставления коммунальных услуг).

Напомним, ранее жильцы дома ЖК «Демидов парк» жаловались на то, что замерзали в своих квартирах (речь идет о 12).

ИСТОЧНИК KP.RU