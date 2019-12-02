Жители комплекса «Демидов-Парк» в Новоалтайске мерзнут в квартирах

СЕГОДНЯ 04:34 2019-12-02T04:34:20+03:00

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В квартирах новоселов ЖК «Демидов-Парк» в Новоалтайске держится температура до 10 градусов. На этой неделе на объект выезжала краевая комиссия.

Как сообщают «Вести 22», выяснилось, что проблемный дом плохо утеплили, спроектировали систему отопления с ошибками. Многие жильцы теперь продают свои квартиры, так как в таких условиях жить невозможно.

- Было здесь и +10, и +9 градусов. Это сейчас вот более-менее, потому что на улице тепло и ещё вечером работало более-менее отопление. Сегодня они его почти отключили. Воды горячей нет, лифт у нас работает один, и то с перебоями. Как здесь жить – это просто нереально, - рассказала жительница дома Мария.

Чтобы хоть как-то согреться, жильцы включают обогреватели. Так удается поднять температуру до +14 °С. Однако электричество нещадно тратится.

– За месяц выйдет две с лишним тысячи киловатт. Я должен 5-6 тысяч за трёхкомнатную уплатить за отопление и плюс ещё тысяч 8 за электричество, - пояснил Валерий Сухинин, владелец квартиры в ЖК «Демидов-Парк».

После осмотра дома представители администрации Новоалтайска и управляющей компании пригласили специалистов Госинспекции и Минстроя, техников и экспертов тепловых сетей. Все сошлись во мнении, что это ЧП.

Напомним, более 200 квартир в жилом комплексе принадлежат краю. В них планируют заселять медиков.

Алексей Ткаченко, директор управляющей компании «Успех»:

– Сначала нужно определить вину «Крафта» и подрядных организаций, учитывая, что у нас застройщик на сегодня недееспособный в этой части. По итогам осмотра сейчас будет создана рабочая группа, которая сделает оргвыводы и наметит мероприятия по исправлению данной ситуации, - рассказал директор УК «Успех» Алексей Ткаченко.

А пока неизвестно, во сколько обойдётся устранение больших строительных ошибок, и кто за это будет платить. Комиссия продолжит свою работу.

ИСТОЧНИК KP.RU