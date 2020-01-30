2020-01-30T09:44:46+03:00
Спорт

Турнир по боксу памяти Владимира Мудрика пройдет в Барнауле

Ожидается участие почти 200 спортсменов
Анна СЕМИНА
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Турнир по боксу пройдет с 3 по 7 февраляТурнир по боксу пройдет с 3 по 7 февраляФото: Олег УКЛАДОВ
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С 3 по 7 февраля в Барнауле пройдет турнир по боксу, посвященный памяти Владимира Мудрика.

Это будет первенство Сибирского федерального округа среди юношей 15-16 лет. Организаторы соревнований приняли решение в этом году сделать турнир памяти бывшего президента федерации бокса Алтайского края Владимира Мудрика.

- С середины 2000-х он возглавлял федерацию бокса. Кстати, именно он начал развивать в крае профессиональный бокс. Многое вложил в это дело. Он работал с Дмитрием Сухотским и рядом других бойцов. Привозил многих в Барнаул, проводил во Дворце спорта большие турниры, - рассказывает сын Владимира Ивановича Даниил Мудрик. – Он вкладывал в спорт много времени, сил, душу свою. В 90-х он помогал женской волейбольной команде, потом возглавлял городскую федерацию футбола. Он очень любил спорт. Спасибо организаторам турнира, что они оценили вклад отца в бокс и решили сделать его памятным.

Свои заявки уже прислали участники из десяти сибирских регионов. По предварительным подсчетам в краевую столицу съедутся почти 200 ребят из Омской, Новосибирской, Иркутской, Кемеровской и Томской областей, Красноярского края, Хакасии, Тывы и Республики Алтай. Между собой они поспорят за награды в 13 весовых категориях.

В списке самых многочисленных делегаций Новосибирская область – 25 представителей, Алтайский край – 23, Иркутская область – 22.

Торжественное открытие первенства СФО состоится 3 февраля в 17.00 в спорткомплексе «Победа» (улица Антона Петрова, 146-г).

Напомним, Владимир Мудрик ушел из жизни 30 ноября 2019 года. Он являлся почетным президентом краевой федерации бокса и многое сделал для развития не только этого вида спорта в нашем регионе. Так 2 февраля в Барнауле пройдет турнир по мини-футболу, также посвященный его памяти.

Афиша мероприятия Фото: предоставлено организаторами

Афиша мероприятияФото: предоставлено организаторами

ИСТОЧНИК KP.RU

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