2020-01-29T11:52:37+03:00
Спорт

Турнир по мини-футболу памяти Владимира Мудрика пройдет в Барнауле

Его участниками станут спортсмены-ветераны
Анна СЕМИНА
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Владимир Мудрик (Фото: direktor-altai.ru)Владимир Мудрик (Фото: direktor-altai.ru)
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В ближайшее воскресенье, 2 февраля, в Барнауле пройдет турнир по мини-футболу памяти Владимира Мудрика.

- Владимир Иванович много лет проработал президентом Барнаульской городской федерации футбола. Очень много помогал в развитии этого вида спорта. Создал свой футбольный клуб, в котором занимаются и взрослые и дети. Сам много лет играл. Теперь его сыновья решили в память об отце организовать турнир, - говорят организаторы. – Очень жаль, что этого человека больше с нами нет. Он не жалел ни средств, ни времени.

В турнире примут участие четыре ветеранские команды: «Горизонт», «Автомаркет Гараж», «ФК-2000» и «Змеиногорск». Возраст спортсменов от 35 лет и старше.

- Матчи пройдут по всем правилам без сокращения времени. На поле можно будет увидеть лучших футболистов в своей категории. Ожидаем приезд заслуженных мастеров спорта из Новосибирска. Будет много игроков, которые играли на профессиональном уровне. Перед стартом соревнований все участники получат форму, а по результатам турнира победителей и наиболее результативных футболистов наградят ценными призами, - добавляют организаторы.

В матче легенд болельщики смогут увидеть таких мэтров алтайского футбола, как Валерий Белозерский и Виктор Волынкин.

Расписание турнира:

11.30 «Автомаркет Гараж» - «Змеиногорск»

12.30 Парад открытия

13.00 Матч легенд 55+: «Сборная Барнаула» - «Горизонт»

14.00 «Горизонт» - «ФК-2000»

15.00 Матч за 3 место

16.00 Финал

17.00 Награждение

17.30 Подведение итогов

Не исключено, что в будущем турнир станет традиционным и будет проводиться раз в год. Однако не исключено, что форматы будут меняться.

Место проведения: СК «Горизонт», улица Ленинградская, 7Б.

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Афиша турнира Фото: предоставлено организаторами

Афиша турнираФото: предоставлено организаторами

Справка КП

Владимир Мудрик - бывший руководитель строительной компании «Горизонт» и председатель Совета директоров Барнаульского комбината железобетонных изделий №1. Был награжден Почетными грамотами главы администрации Барнаула и Министерства Регионального развития РФ за вклад в развитие строительной отрасли. Скончался в Барнауле 30 ноября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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