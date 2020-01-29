В Заринске восстановят старый аварийный мост

29 Янв. 2020 2020-01-29T12:34:15+03:00

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Жителям микрорайона Сорокино в Заринске приходится добираться в центр города в объезд, что значительно увеличивает их путь. Причина тому – закрывшийся через Чумыш мост, который был признан аварийным еще в июле.

- Уже тогда кто-то из рыбаков, проплывая на лодке, увидел в нем опасную трещину, - рассказывает Татьяна Либуцкас, главный бухгалтер аптеки, которая находится в Сорокино как раз рядом с аварийным мостом.

По большому счету, мост уже отслужил свой срок. Он был построен 50 лет назад. И, несмотря на то, что не был рассчитан на большегрузную технику, фуры постоянно ездили по нему, усугубляя состояние.

В объезд

После закрытия моста общественный транспорт стал ходить по объездной дороге. Время в пути увеличилось на 20 минут. Но никуда не денешься – в центре находятся школы, детсады и т.д. Однако радует, что цены за проезд, несмотря на увеличение пути, не подняли.

- Власти компенсируют перевозчикам затраты на топливо, - отметил глава Заринска Виктор Азгалдян.

Есть, правда, еще один момент – местные жители, имеющие право на льготные лекарства, получали их в аптеке, которая находится в районе моста.

- Раньше получалось так, что аптека была в центре транспортной артерии, соединяющей центр города, микрорайон и сёла. Когда автобусы и маршрутки пустили по объездной дороге, аптека оказалась на периферии, - говорит Елена Пугачев, директора МУП «Фармация» Заринского района.

Оптимистичная новость

Жители города Заринска надеются на кардинальное решение проблемы. Впрочем, для них есть оптимистическая новость. По словам Анатолия Митина, заведующего строительным отделом комитета по строительству и архитектуре администрации Заринска, в ближайшее время предстоит не ремонт аварийного моста, а масштабная реконструкция. Уже найден подрядчик, разрабатывают проект.

- Предполагается замена всех несущих пролётных конструкций, ограждений и покрытий, освещения, удлинение дорожных ограждений на подъездных путях, - пояснил Митин. - Также проектировщики предложили усилить опоры.

- Мы готовы подождать, но важно, чтобы новый мост был надежным и крепким, - говорят жители Заринска.

Совместными усилиями

Александр Прокопьев и Виктор АзгалдянФото: Олег УКЛАДОВ

На днях новый глава Заринска Виктор Азгалдян встречался по поводу проблемного объекта с министром транспорта края Александром Дементьевым - обсудили возможные пути решения проблемы. Также состоялась встреча главы города с депутатом Государственной Думы Александром Прокопьевым - заинтересованные стороны подняли важный вопрос поиска источников финансирования, что очень важно в условиях дотационного края.

- Сегодня мы с Виктором Шагеновичем обсудили поэтапный план восстановления моста, в том числе источники финансирования. Реконструкция, безусловно, потребует больших средств. Со своей стороны готов оказать всестороннюю поддержку, - сказал Александр Прокопьев.

Получить заключение по проекту в заринской администрации планируют в апреле. На работы потребуется не меньше года. Жители согласны. Говорят, лишь бы не три, как в той пословице…

ИСТОЧНИК KP.RU