Ровной дороги! Современный мост с транспортными развязками построили на Алтае

В Алтайском крае завершилась реконструкция участка «Чуйского тракта» с 150-го по 158 км. 8 ноября дорожники официально открыли движение по мосту через реку Чумыш в Тальменском районе.

Все для народа

Прежний мост был возведен в далеком 1964 году, и с тех пор интенсивность движения значительно возросла, особенно в летний сезон. Он перестал отвечать современным требованиям по габаритам и пропускной способности. В совокупности все эти проблемы привели к пониманию необходимости реконструкции самого узкого места на федеральной трассе «Чуйский тракт».

- Протяженность нового моста составляет 305 метров. Он рассчитан под первую техническую категорию. Интенсивность пропуска - от 20 тысяч автомобилей в сутки. Новый мост в три раза шире предыдущего - это позволит обеспечить комфортный проезд через реку, - говорит Ярослав Долинский, начальник ФКУ Упрдор «Алтай».

Мост через реку Чумыш в Тальменском районеФото: Олег УКЛАДОВ

В рамках этого проекта также были построены две разноуровневые транспортные развязки, которые обеспечат безопасный и удобный доступ к населенным пунктам: одна из них находится непосредственно на подъезде к поселку Тальменка, а вторая ведет к селам Луговое и Кашкарагаиха.

- Также непосредственно в рамках этих работ были организованы площадки для «отдыха» большегрузных автомобилей. Они находятся рядом с объектами придорожного сервиса. Подъезд к ним обеспечивают переходно-скоростные полосы. Также оборудованы тротуары, смонтированы шумозащитные экраны, установлены новые автобусные остановки. Общая стоимость объекта составила около трех миллиардов рублей, - добавляет Долинский.

Еще одна важная задача, которую должен решить новый мост, - это исправить сложную паводковую ситуацию в Тальменском районе, которая возникает из года в год. У старого объекта слишком часто стояли опоры, у нового их число в несколько раз меньше. Это по весне должно предотвратить образование ледовых заторов на реке Чумыш.

«Спасибо за веру»

Специалисты признаются: это был сложный проект. Работа над ним началась еще в 2014 году. Изначально планы были амбициозные - завершить объект за пару-тройку лет. Но уже в процессе стало понятно, что сроки сдвигаются. У подрядчика возникли серьезные проблемы, в том числе финансового характера.

Мост через реку Чумыш в Тальменском районеФото: Олег УКЛАДОВ

- На начало строительства, особенно в 2016 - 2017 годах, финансовое состояние «Сибмоста» было очень тяжелое. Затем у нас произошла смена акционеров компании. В результате наша компания обрела соответствующую материальную поддержку. К концу 2018-го - началу 2019-го темпы строительства стали совершенно другими. Многие даже сегодня говорили, что еще в апреле-мае было неверие, что мы введем этот объект до конца года, но все завершилось благополучно. Объект ввели в эксплуатацию, - говорит Сергей Титов, президент АО «Сибмост».

- Это серьезный объект: мост, две развязки, дорога первой технической категории, безопасность на высоком уровне, есть пешеходные переходы, освещение, остановки. Мы благодарны за то, что заказчик действительно в нас поверил, не отказался от контракта, даже несмотря на то, что было отставание от графика. Нас вовремя контролировали, вовремя привлекли дополнительные силы. Спасибо субподрядным предприятиям, особенно тем, кто пришел на объект в 2019 году и действительно трудился по-ударному, спасибо нашим рабочим, которые были здесь круглосуточно. Благодаря вам у нас все получилось. Желаю побольше нам таких объектов, которые являются настоящей гордостью и для края, и для всех рабочих

Чтобы вновь озвученные сроки стали реальностью, немало усилий приложили и сотрудники ФКУ Упрдор «Алтай». Как шутили коллеги-дорожники, руководителям пришлось вспомнить начало работы в отрасли. Начальник Ярослав Долинский появлялся на объекте по нескольку раз в неделю, его первый заместитель Сергей Гончар - едва ли не каждый день. Девять километров новой дороги пройдены вдоль и поперек. Два эксперта дорожного хозяйства управления, Алексей Чеблуков и Андрей Кяжин, в прямом смысле жили на стройке - вахтами, круглосуточно. Усилия были не напрасными - все успели, и даже раньше.

- На тальменской земле сегодня настоящий праздник. Мы долго его ждали. Я помню 3 августа 2018 года, когда Виктор Томенко знакомился с этим объектом и представители «Сибмоста» утверждали, что в конце 2019 года мост будет сдан в эксплуатацию, были некоторые сомнения. На самом деле, в последние годы строительство велось ударными темпами. Сегодня мы являемся свидетелями открытия движения, - говорит Сергей Самсоненко, глава Тальменского района. - Это праздник не только для района, но и для всего Алтайского края, и всей Сибири в целом.

Мост через реку Чумыш в Тальменском районеФото: Олег УКЛАДОВ

Работа кипит

И это даже не конец. Планы у Упрдор «Алтай» огромные. В прошлом году к ним на баланс поступил еще один проблемный объект - это Старый (коммунальный) мост через реку Обь в Барнауле. Вопрос о его ремонте встал давно, и откладывать уже не имеет смысла.

- Это очень сложный объект. За этот год мы провели диагностику моста и разработали проект ремонта. Уже завершены торги по его реализации. Мы планируем закрыть мост для движения автомобильного и железнодорожного транспорта примерно на два года. Уже сейчас мы начали строительство новых платформ для переключения движения поездов, чтобы закрыть мост для проезда электричек. Ориентировочно к концу этого года приступим к строймонтажным работам. Контракт на этот вид работ уже заключен. Общая стоимость составит 934 миллиона рублей, - говорит Ярослав Долинский.

Эти работы будут выполняться в две стадии. На первой вместо старых железобетонных плит проезжей части (их более 700) установят металлические ортотропные. В этот период эстакадная часть моста будет функционировать, так как потребуется подвоз материала. Вторая стадия ориентировочно начнется летом 2020 года.

- В этот период мы планируем начать ремонт эстакадной части. Это примерно по 500 метров подходов к мосту с обеих сторон. Работы будут проводиться до 2021 года включительно, и уже осенью 2021-го мы планируем открыть мост, - добавляет начальник Упрдор «Алтай».

Помимо этого, продолжится работа по расширению «Чуйского тракта» - сейчас это основная задача управления. В частности, в следующем году дорожники выйдут в направлении от Барнаула до Бийска. Отрезок с 216-го по 223 километр ждет реконструкция. Проект по нему в настоящее время находится на экспертизе. Контракт на выполнение работ должен быть заключен к марту следующего года.

- С 212-го по 216 километр будет проведен капитальный ремонт с расширением дороги до четырех полос по второй технической категории. Проектная документация по объекту находится в стадии разработки. Торги состоятся в июне-июле 2020 года. Срок реализации ориентировочно до 2022 года, - говорит Ярослав Долинский.

Мост через реку Чумыш в Тальменском районеФото: Олег УКЛАДОВ

Также расширение предполагается и на участке с 341-го по 345 километр. Интенсивность движения здесь, в частности, значительно возрастает с открытием садоводческого сезона. Поэтому в перспективе здесь оборудуют еще по одной полосе в каждом направлении. Продолжение еще на десять километров планируется и на федеральной трассе за Бийском по направлению к Республике Алтай. Ранее участок «Чуйского тракта» расширили до 374 километра.

Конечно, это огромный объем работ, и одномоментно выйти на все участки дорожники просто не смогут. Так что жителям региона и его гостям предстоит запастись терпением. И тем не менее постепенно напряженность будет спадать.