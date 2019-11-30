Скончался известный барнаульский строитель Владимир Мудрик

СЕГОДНЯ 11:35 2019-11-30T11:35:59+03:00

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30 ноября в Барнауле скончался бывший руководитель строительной компании «Горизонт» и председатель Совета директоров Барнаульского комбината железобетонных изделий №1 Владимир Мудрик. Мужчина умер после продолжительной болезни, пишет «Толк».

Прощание состоится 2 декабря с 11 до 13 часов на территории Барнаульского крематория.

Владимир Мудрик окончил алтайский «политех» по специальности «инженер-механик». Карьеру начал в 1984 году на должности мастера Косихинской ПМК. В 1989 году стал председателем кооператива «Горизонт», а в 1998 году – генеральным директором «Компании ДМ».

С 2001 года Владимир Мудрик возглавлял компанию «Горизонт», с 2004 года был председателем совета директоров КЖБИ-1.

Владимир Мудрик был награжден Почетными грамотами главы администрации Барнаула и Министерства Регионального развития РФ за вклад в развитие строительной отрасли. Также был удостоен званий «Лучший меценат Барнаула» в 2007 году и «Директор года. Алтайский край» в 2008 году.

ИСТОЧНИК KP.RU