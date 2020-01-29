2020-01-29T11:27:51+03:00
Недвижимость

В Барнауле пытаются продать здание СПИД-центра уже в четвертый раз

Здание упало в цене
Анастасия Корягина
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Здание СПИД-центра. Фото: скриншот Яндекс.КартыЗдание СПИД-центра. Фото: скриншот Яндекс.Карты
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В Барнауле уже в четвертый раз выставили на торги муниципальное здание Алтайского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Оно находится на ул. 5-я Западная, 62.

Общая площадь объекта составляет 558 кв. метров и земельный участок площадью 1662 кв. м. В здании два этажа, оно соединено с соседним одноэтажным корпусом. Согласно публичной кадастровой карте, здание возвели из кирпича в 1952 году.

На предыдущих торгах заявки от желающих не поступали. Стартовая цена понижалась, и в этот раз составляет 10 млн 715 тыс. рублей, сообщает Алтайский портал недвижимости.

Прием заявок стартовал 24 января, а завершится 25 февраля. Торги пройдут на электронной площадке 3 марта.

На продаваемом участке можно размещать только небольшие административные здания — это единственный разрешенный вид его использования.

Кстати, именно в этом здании каждый четверг жители Алтайского края могут бесплатно провериться на ВИЧ за 10 минут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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