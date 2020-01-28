Барнаульская кофейня Granmulino откроется в новом формате
Барнаульская кофейня Granmulino, которая на днях прекратила работу, откроется «в новом формате». Об этом сообщается на большом баннере, который висит на стене заведения.
«1 февраля открытие в новом формате. Мы приготовим вам итальянскую домашнюю пасту. А что самое приятное: быстро, вкусно, и недорого», — обещает администрация заведения. Они также подчеркнули, что соседний ресторан Vienne Lion открыт.
Владелец заведения Валерий Покорняк пока не комментирует ситуацию. Известно, что перед закрытием в кофейне проводили вечеринку для вип-гостей, а реконструкцию изначально собирались провести буквально за несколько дней.
Кофейня Granmulino работает в Барнауле с 2002 года. Ежегодно там проводят конкурс красоты «Мисс Гранмулино».
Заведение могло прекратить работу из-за громкого закрытия «Холидея». Стало известно, что сеть супермаркетов осуществляла деятельность уже в статусе банкрота. Это означает, что компании-поставщики товаров, в том числе холдинг «Алтан», куда входит кофейня, обязаны вернуть уплаченные за предоставленную в этот период деньги — но уже банкам.
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ИСТОЧНИК KP.RU