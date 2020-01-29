Прокуратура нашла ошибки в декларациях о доходах алтайских депутатов

29 Янв. 2020 2020-01-29T07:11:56+03:00

Один из них открыто признал, что нарушил закон

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Прокуратура Бийска проверила декларации, составленные городскими депутатами по итогам 2018 года. Выяснилось, что девять депутатов предоставили неполные и недостоверные сведения о своем заработке и имуществе членов семей.

Еще один депутат не предоставил данные о расходах, сообщает «Бийский рабочий». В итоге 10 членов городской думы оказались в поле зрения правоохранителей.

В январе прокуратура направила представление о нарушениях в думу. Сейчас оно находится на рассмотрении. Как пояснили в прокуратуре, в течение месяца парламентарии должны принять конкретные меры по устранению допущенных неточностей.

Правоохранители подчеркивают, что вопрос привлечения депутатов к ответственности находится в компетенции их же коллег. Имена нарушителей не называют. Один из них признался сам: им оказался председатель гордумы Сергей Ларейкин. По его словам, он запутался в ноансах владения землей под домом родителей жены.

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ИСТОЧНИК KP.RU