Эсеры предложили кандидатам на пост мэра Барнаула сняться

28 Янв. 2020 2020-01-28T13:16:00+03:00

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Кандидатам на пост главы краевой столицы предложили сняться и вернуть прямые выборы. Это сделали барнаульские эсеры. Они считают, что передавать правление в руки исполняющего обязанности Вячеслава Франка будет ошибкой. По их мнению, он уже показал свою некомпетентность.

Так справедливороссы уже предлагали ранее вернуть прямые выборы. Они хотят, чтобы на очередном заседании Гордумы рассмотрели вопрос о внесении в АКЗС проекта краевого закона «О порядке избрания глав муниципальных образований Алтайского края».

- Финишируют конкурсные процедуры по отбору кандидатов на пост главы города. К сожалению, формат конкурса не смог себя реабилитировать в глазах наших избирателей. Напомню, фракция СР в БГД еще на этапе формирования комиссии по отбору кандидатов жестко критиковала принципы ее создания и иные предусмотренные процедуры, составляющие процесс назначения мэра. Конкурс не позволяет проявлять свои способности кандидатам, кроме действующего и. о. главы города, к работе которого есть большие вопросы, - высказалась лидер фракции эсеров в Барнаульской Думе Оксана Молодых.

ИСТОЧНИК KP.RU