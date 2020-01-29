2020-01-29T04:16:13+03:00
Общество

Более 2700 человек получили травмы из-за гололеда в Барнауле

Только за последнюю неделю в травмпункты города обратились 55 горожан
Анастасия Корягина
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Гололед, непочищенный переход.Гололед, непочищенный переход.Фото: Анастасия Корягина
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2701 барнаулец получил травмы из-за падений на неочищенных от снега и льда территориях с начала зимнего периода (1 ноября 2019 года). Из них 373 человека попали в больницы, сообщает «АиФ-Алтай» со ссылкой на краевой минздрав.

За последнюю неделю на скользких дорогах травмировались 25 барнаульцев, на пешеходных переходах — пять человек, во дворах — 18 человек. Еще семеро получили травмы, упав в междворовых проездах. В общей сложности в травмпункты города обратились 55 горожан. Из них у 11 человек травмы оказались серьезные, их положили в больницу.

В минздраве подчеркивают, что эти цифры складываются из официальных обращений горожан к медикам. То есть, травмированных, но по какой-то причине не обратившихся к врачам (например, из-за небольшой тяжести повреждения), может быть намного больше.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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