Следком проводит проверку по факту падения снежного кома на бийчанку

28 Янв. 2020 2020-01-28T14:02:49+03:00

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Алтайские следователи проводят доследственную проверку по факту падения снежного кома с крыши многоэтажки на голову бийчанки.

- В средствах массовой информации опубликовано сообщение о том, что днем 27 января на женщину с крыши многоэтажного дома в городе Бийске обрушился снежный ком. Женщина была госпитализирована в медицинское учреждение с различными травмами, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Напомним, инцидент произошел 27 января в районе Вокзала, когда женщина заходила в магазин. Дом обслуживает управляющая компания «Центральная», и именно в её обязанности входит своевременная очистка снега с крыш здания.

В ходе проверки следком выяснит все обстоятельства происшествия, проверит работу должностных лиц, которые ответственны за очистку крыш от снега и наледи. После проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU