В отрезанные снегом алтайские села повезли продукты и воду

28 Янв. 2020 2020-01-28T12:18:51+03:00

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В алтайские села, дороги в которые сильно замело снегом, организовали доставку продуктов и товаров первой необходимости. Скоро люди смогут их купить в своих населенных пунктах, сообщают в пресс-службе управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Сегодня, 28 января, в 13-30 в Третьяковский, Локтевский и Змеиногорский районы, проезд в которые был затруднен из-за метели, отправились машины с продуктами и водой.

- Со стороны города Горняка в сторону сел Змеиногорского, Третьяковского и Локтевского районов организовано местными предпринимателями товаропроизводителями Барнаула, Рубцовска, несколькими торговыми сетями и объектами потребкооперации 16 автомобилей различной грузоподъемностью с продуктами питания и товарами первой необходимости. Они сопровождаются машинами дорожных служб и МЧС, - отметили в ведомстве.

По пути продукты доставят в райцентры. В населенные пункты, в которые до сих пор тяжело проехать, продукты и воду привезут с помощью специалистов и техники МЧС и органов местного самоуправления.

ИСТОЧНИК KP.RU