Дефицит продуктов начался в отрезанных снегом алтайских селах

28 Янв. 2020 2020-01-28T04:18:14+03:00

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В Алтайском крае из-за занесенных снегом дорог в некоторые села до сих пор сложно проехать. У людей заканчиваются запасы еды. Например, в селе Утка Змеиногорского района больше 10 дней уже нет воды, сломался насос, починить не могут. Пока в село воду на снегоходах доставляют МЧС, пишет «Толк».

В селе живут люди разных возрастов, в том числе и дети. В начальную школу они ходят у себя в селе, остальным приходится ездить в интернат в Кузьминку, но пока это невозможно, дороги заметены.

Сложная ситуация складывается и с продуктами, заканчивается мука и масло. МЧС привозят продукты первой необходимости, но пробраться в село им очень сложно. Из-за метели, дороги постоянно занесены снегом. Убирать не успевают, да и снег уже скидывать некуда.

- К сожалению, ситуация, которая складывается в некоторых южных районах Алтайского края, остается архисложной, – рассказал председатель краевого Заксобрания Александр Романенко.

Так подобные проблемы пока актуальны не в одном селе. В Змеиногорском районе шесть сел остаются полностью оторванными от внешнего мира – дорог нет. В Утке и Саввушках проблемы с водоснабжением. Заторы из-за снега в Чарышском, Локтевском, Кулундинском и многих других районах.

Ситуация сейчас находится на контроле депутатов. За доставкой продуктов и оказанием медпомощи внимательно следят. Также председатель социального комитета Татьяна Ильюченко велела вести мониторинг по доставке детей в школы и организации дистанционного обучения.

ИСТОЧНИК KP.RU