Барнаульскую кофейню не снесут по требованию мэрии

21 Янв. 2020 2020-01-21T13:58:19+03:00

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По делу скандально известной барнаульской кофейни «Черный квадрат» суд вынес окончательное решение. Заведение, которое находится на месте так называемого «барнаульского разлома» не будет снесено. Потому, что суд отклонил иск мэрии с требованием сноса кофейни, этот документ разместили в картотеке дел арбитражного суда.

Так ранее комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула подал иск в суд на владельца кофейни «Черный квадрат». Сторона требовала снести самовольно возведенную постройку на улице Партизанской,60. Власти утверждали, что никакого согласования и разрешения на эти действия владельцем заведения не было получено.

А вот сам владелец кофейни уверял всех, что строение это является временным, а не капитальным. Он также неоднократно пытался доказать этот факт и то, что постройку в любое время можно перевести на другое место.

ИСТОЧНИК KP.RU