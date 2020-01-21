Барнаульскую кофейню не снесут по требованию мэрии
По делу скандально известной барнаульской кофейни «Черный квадрат» суд вынес окончательное решение. Заведение, которое находится на месте так называемого «барнаульского разлома» не будет снесено. Потому, что суд отклонил иск мэрии с требованием сноса кофейни, этот документ разместили в картотеке дел арбитражного суда.
Так ранее комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула подал иск в суд на владельца кофейни «Черный квадрат». Сторона требовала снести самовольно возведенную постройку на улице Партизанской,60. Власти утверждали, что никакого согласования и разрешения на эти действия владельцем заведения не было получено.
А вот сам владелец кофейни уверял всех, что строение это является временным, а не капитальным. Он также неоднократно пытался доказать этот факт и то, что постройку в любое время можно перевести на другое место.
ИСТОЧНИК KP.RU