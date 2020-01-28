В Барнауле почтили память защитников блокадного Ленинграда

28 Янв. 2020 2020-01-28T06:29:01+03:00

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В Барнауле вчера, 27 января, отмечали памятную дату. День 76-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В честь этого на Ленинградской аллее прошла церемония возложения цветов к памятному знаку, посвященному ленинградцам-блокадникам и воинам-сибирякам, участникам полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии Барнаула.

В этот памятный день участниками церемонии стали почти две тысячи человек. Цветы возложили курсанты Барнаульского юридического института и горожане. Почтили память героев и губернатор Алтайского края Виктор Томенко, председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко, первый заместитель главы администрации города Барнаула Вячеслав Франк, председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич.

Стоит отметить, что в Барнауле живет 106 блокадников. В день 76-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады глава региона также вручил им памятные медали.

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ИСТОЧНИК KP.RU