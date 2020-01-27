В Барнауле испекли блокадный хлеб с хвоей и жмыхом

27 Янв. 2020 2020-01-27T12:44:30+03:00

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Барнаульский музей «Мир времени» подключился ко всероссийской акции «Блокадный хлеб». Накануне, 26 января, там начались экскурсии, которые рассказывают о блокаде Ленинграда. А 27 января сотрудники испекли хлеб по старым рецептам.

- Когда я его пекла, думала об этих людях, еще прочитала письмо блокадницы Эльзы Котельниковой, моей однофамилицы. И у меня мурашки шли по коже, когда я представляла, что эти люди пережили, - рассказала экскурсовод Наталья Котельникова.

Хлеб испекли по трем рецептам. В нем больше жмыха, чем муки, в какой-то даже добавлялась хвоя, пишет АиФ-Алтай. Также в экспозиции воздушная сирена, письма блокадников, хлебные карточки и другие интересные экспонаты. А еще засохший кусочек самого настоящего ленинградского хлеба, который подарил музею один из военных.

Адрес музея «Мир времени»: ул. Матросова, 12. Подробности по тел. (3852) 77-77-64 .

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ИСТОЧНИК KP.RU