2020-01-27T12:06:11+03:00
Общество

В Нагорном парке и на набережной Оби появится бесплатный Wi-Fi

Точки доступа заработают с 1 апреля
БОРЗОВ Денис
Поделиться:
Нагорный паркНагорный паркФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

На прошлой неделе в городской мэрии прошло совещание, где обсуждались технические моменты организации точек доступа.

Как сообщили в пресс-службе администрации Барнаула, по федеральному стандарту «Умный город», в туристической зоне появится Wi-Fi.

В столице Алтайского края обеспечить сигналом планируется пешеходные дорожки Нагорного парка и набережной Оби. Средства на организацию бесплатной Wi-Fi-зоны в размере около 1,8 млн рублей на 2020-2022 годы предусмотрены муниципальной программой «Совершенствование муниципального управления и реализация национальной политики в городе Барнауле».

Воспользоваться технологией беспроводной сети жители и гости краевой столицы смогут уже в этом году, ориентировочно Wi-Fi-зона заработает с 1 апреля 2020 года.

Читайте также:

Жители Алтайского края могут бесплатно провериться на ВИЧ за 10 минут

Тест - анонимный, бесплатный и не требует предварительной записи (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нагорном парке и на набережной Оби появится бесплатный Wi-Fi
Минприроды: видео с тигром, замеченным в лесу, сняли не в Алтайском крае
Жители Алтайского края могут бесплатно провериться на ВИЧ за 10 минут
В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за приближающейся метели
Жители Алтайского края активно интересуются коронавирусом
В Алтайском крае перекрыли 10 участков трасс из-за непогоды
Барнаулец заплатит штраф за запуск квадрокоптера над зданием Росгвардии
Жители Алтайского края должны установить адресные таблички на свои дома
В Барнауле закрылась популярная кофейня Granmulino
Ремонты на алтайских станциях СГК начнутся до завершения отопительного сезона
В Бийске «лавина» снесла козырек подъезда
В Алтайском крае все службы в повышенной готовности из-за непогоды
Жители поселка под Барнаулом «уже неделю в снежном плену»