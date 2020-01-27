В Нагорном парке и на набережной Оби появится бесплатный Wi-Fi
На прошлой неделе в городской мэрии прошло совещание, где обсуждались технические моменты организации точек доступа.
Как сообщили в пресс-службе администрации Барнаула, по федеральному стандарту «Умный город», в туристической зоне появится Wi-Fi.
В столице Алтайского края обеспечить сигналом планируется пешеходные дорожки Нагорного парка и набережной Оби. Средства на организацию бесплатной Wi-Fi-зоны в размере около 1,8 млн рублей на 2020-2022 годы предусмотрены муниципальной программой «Совершенствование муниципального управления и реализация национальной политики в городе Барнауле».
Воспользоваться технологией беспроводной сети жители и гости краевой столицы смогут уже в этом году, ориентировочно Wi-Fi-зона заработает с 1 апреля 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU