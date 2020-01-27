Минприроды: видео с тигром, замеченным в лесу, сняли не в Алтайском крае

27 Янв. 2020 2020-01-27T11:42:20+03:00

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Видео с тигром в алтайском лесу оказалось фейком. Как сообщили в пресс-службе минприроды Алтайского края, ролик сняли не в нашем регионе.

Ранее «Комсомолка» опубликовала скриншоты видео, которое, как утверждали источники, сняли на Алтае, якобы между селами Волчиха и Новоегорьевское.

- Видео о том, как тигр гуляет в алтайском лесу – фейк! Даже на первый взгляд видно: местность под Волчихой совершенно иная, пихты там не растут и снега в этом году гораздо больше. Кроме того, в месенджерах к сообщению с видео приписывались совершенно разные районы края – и под Волчихой тигр ходил, и под Ракитами, и под Михайловским. И это тоже признак ложности информации. Минприроды Алтайского края утверждает – видео снято не в нашем регионе, - отметили в пресс-службе министерства.

ИСТОЧНИК KP.RU