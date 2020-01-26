2020-01-26T13:36:58+03:00
Дом. Семья

«Его нужно спасать»: тигр гуляет по алтайскому лесу

Необычного гостя заметили между селами Волчиха и Новоегорьевское
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Скриншот видеоСкриншот видео
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Жители Алтайского края распространяют в WhatsApp видео с тигром, гуляющим по заснеженному лесу. Источники «Комсомолки» утверждают, что видео заснято в нашем крае. Только как экзотическое животное забрело на Алтай, пока неясно. Не исключено, что видеоролик заснят в другом регионе.

Полосатого гостя заметили между селами Волчиха и Новоегорьевское. Автор ролика, мягко говоря, был повергнут в шок и не стеснялся в выражениях.

«Не дай бог, кто-то вылезет [в лес]», - говорит автор видео.

Скриншот видео

Скриншот видео

Тигр, тем временем, спокойно отнесся к проезжающему мимо автомобилю и не торопился скрыться с глаз человека, а наоборот, замер на обочине и пристально наблюдал. По кадрам видео можно понять, что особь уже взрослая, в меру упитанная.

По словам директора барнаульского зоопарка Сергея Писарева, тигр запросто мог оказаться в нашем лесу. И если он, действительно, гуляет по территории нашего края, то его нужно срочно спасать.

- Как он мог там оказаться? Думаю, дело в том, что до 1 января, когда еще не вступил в силу закон о защите животных, диких животных держали в вольерах. А теперь хозяева, чтобы избежать ответственности, решили избавиться от животного. Я думаю, что сейчас будет много таких случаев, когда животных выпускают из частных владений, контактных зоопарков, цирков, где незаконно эксплуатировали животных. Я сомневаюсь, что он может выжить в нашем лесу, так как там недостаточно кормовой базы. Это не его ареал обитания, его нужно спасать, - отметил Сергей Писарев.

Оперативно получить комментарий в минприроды Алтайского края не удалось. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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