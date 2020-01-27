2020-01-27T09:20:21+03:00
Общество

Барнаулец заплатит штраф за запуск квадрокоптера над зданием Росгвардии

Мужчина нарушил правила использования воздушного пространства
БОРЗОВ Денис
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Фото: пресс-служба УФССП России по УРФото: пресс-служба УФССП России по УР
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Барнаульская транспортная прокуратура выявила незаконное использование квадрокоптера. Стало известно, что житель города снимал видео над зданием местной Росгвардии.

Как сообщили в прокуратуре, в октябре этого года мужчина запустил квадрокоптер «DJI Mavic 2 Pro» вопреки требованиям Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральных правил использования воздушного пространства. На квадрокоптер у барнаульца не было разрешений органов Единой системы организации воздушного движения и местного самоуправления.

- На основании постановления Барнаульского транспортного прокурора правонарушитель привлечен к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 11.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, - сообщили в ведомстве.

Барнаульцу назначили штраф 30 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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