Барнаулец заплатит штраф за запуск квадрокоптера над зданием Росгвардии

27 Янв. 2020 2020-01-27T09:20:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Барнаульская транспортная прокуратура выявила незаконное использование квадрокоптера. Стало известно, что житель города снимал видео над зданием местной Росгвардии.

Как сообщили в прокуратуре, в октябре этого года мужчина запустил квадрокоптер «DJI Mavic 2 Pro» вопреки требованиям Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральных правил использования воздушного пространства. На квадрокоптер у барнаульца не было разрешений органов Единой системы организации воздушного движения и местного самоуправления.

- На основании постановления Барнаульского транспортного прокурора правонарушитель привлечен к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 11.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, - сообщили в ведомстве.

Барнаульцу назначили штраф 30 тыс. рублей.

Читайте также:

Жители Алтайского края должны установить адресные таблички на свои дома

Это нужно для проведения Всероссийской переписи населения 2020 года (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU