Барнаулец заплатит штраф за запуск квадрокоптера над зданием Росгвардии
Барнаульская транспортная прокуратура выявила незаконное использование квадрокоптера. Стало известно, что житель города снимал видео над зданием местной Росгвардии.
Как сообщили в прокуратуре, в октябре этого года мужчина запустил квадрокоптер «DJI Mavic 2 Pro» вопреки требованиям Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральных правил использования воздушного пространства. На квадрокоптер у барнаульца не было разрешений органов Единой системы организации воздушного движения и местного самоуправления.
- На основании постановления Барнаульского транспортного прокурора правонарушитель привлечен к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 11.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, - сообщили в ведомстве.
Барнаульцу назначили штраф 30 тыс. рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU