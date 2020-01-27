Жители Алтайского края должны установить адресные таблички на свои дома

27 Янв. 2020 2020-01-27T09:03:48+03:00

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Больше шести тысяч табличек с адресом должны появиться на фасадах частных и многоквартирных домов Алтайского края. Это нужно для проведения Всероссийской переписи населения 2020 года.

«Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований ведет работу по оснащению многоквартирных и индивидуальных жилых домов региона адресными аншлагами. В целях упорядочения адресного хозяйства к предстоящей Всероссийской переписи населения 2020 года, управляющие организации, товарищества собственников жилья, а также собственники индивидуальных жилых домов информируются о необходимости немедленного приведения адресного хозяйства в соответствии с установленными требованиями», - рассказал замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края Андрей Голубцов.

Таблички должны быть установлены до 1 сентября 2020 года.

Справка КП

С 1 по 31 октября 2020 года состоится Всероссийская перепись населения, итоги которой детально покажут не только точные цифры о численности населения, уровне его образования и семейном положении, но и позволят увидеть социально-экономические процессы, происходящие в регионах, городах и селах. Статистическая информация будет получена в разрезе каждого муниципального образования.

ИСТОЧНИК KP.RU