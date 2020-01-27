В Барнауле закрылась популярная кофейня Granmulino

27 Янв. 2020 2020-01-27T08:26:37+03:00

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Известная кофейня Granmulino перестала работать в Барнауле. Об этом сообщает интернет-сообщество «Barnaul22». На двери организации красуется объявление о закрытии.

Заведение находится по адресу проспект Социалистический, 71, оно открылось еще в 2002 году. Пока ничего не известно о причинах закрытия, собственник кофейни Валерий Покорняк от комментариев отказался.

Кофейня могла прекратить работу из-за громкого закрытия «Холидея». Стало известно, что сеть супермаркетов осуществляла деятельность уже в статусе банкрота. Это означает, что компании-поставщики товаров, такие как «Гранмулино», сначала предоставили свою продукцию, но после банкротства «Холидея» они обязаны вернуть уплаченные за нее деньги, однако уже банкам. Это могло коснуться и холдинга «Алтан».

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ИСТОЧНИК KP.RU