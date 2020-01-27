В Алтайском крае все службы в повышенной готовности из-за непогоды

27 Янв. 2020 2020-01-27T05:32:34+03:00

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В Алтайском крае службы и структуры вместе с подразделениями МЧС России делают все от них зависящее, чтобы не допустить серьезных происшествий во время непогоды.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, помимо пожарно-спасательных отрядов в наиболее пострадавших от непогоды районах задействованы дополнительные силы и средства.

В крае даже начали использовать военную технику для восстановления нарушенного из-за метелей транспортного сообщения.

Также в Алейском районе населению помогают спасатели Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени Виктора Зюкова. В Поспелихинском районе - сотрудники аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Алтайскому краю. В Змеиногорском районе в непогоду несут дежурство спасатели краевого управления ГОЧС. В распоряжении оперативных групп высокопроходимая техника, вездеход «Лось», а также снегоходы. Оперативная группа Главного управления МЧС России по Алтайскому краю обеспечивает круглосуточный мониторинг обстановки и сбор информации. Совместно с администрацией районов организована доставка необходимого продовольствия в отрезанные непогодой населенные пункты.

«Задействованы силы и средства МЧС России, МВД, территориальной подсистемы РСЧС, а также инженерная техника и специалисты Министерства обороны России. О неблагоприятном прогнозе все проинформированы заблаговременно. Организовано оповещение водителей дальних рейсов, организовано взаимодействие со старостами и главами населенных пунктов. В готовности находятся подвижные и стационарные пункты обогрева», - рассказал временно исполняющий должность заместителя начальника Главного управления (по гражданской обороне и защите населения) Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Николай Егоров.

К тому же, для информирования населения о том, как вести себя в непогоду подготовлены аудио-, видеоматериалы. Их транслируют в местах массового скопления людей - торгово-развлекательных центрах, на автовокзалах и железнодорожных вокзалах, автостанциях, терминальных комплексах. В Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю работает группа межведомственного оперативного штаба, в который входят специалисты Министерства транспорта Алтайского края, ГИБДД и МЧС. Ситуация находится на контроле, все службы работают в повышенной готовности в усиленном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU