2020-01-27T05:12:37+03:00
Общество

Жители поселка под Барнаулом «уже неделю в снежном плену»

По словам жителей, никто не убирает снег
БОРЗОВ Денис
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п. Центральныйп. Центральный
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Жители поселка Центральный, который находится всего в нескольких километрах от Барнаула, жалуются, что их занесло снегом и чистить дороги никто не собирается.

Об этом рассказали сельчане в соцсетях. Они отправили снимки поселения в сообщество «Barnaul22».

- Неделю сидим в снежном плену, уже не знаем куда обращаться. Поселок Центральный, ул. Проектная, – пишет житель поселка под Барнаулом Евгений.

Судя по кадрам, снег в поселке не чистили. Жителям приходится самостоятельно протаптывать «козьи тропки», чтобы передвигаться по населенному пункту. К слову, на территории Алтайского края работает единая диспетчерская служба, в которую можно обратиться для решения проблемы. Телефон: +7 (3852) 299 188

п. Центральный

п. Центральный

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ИСТОЧНИК KP.RU

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