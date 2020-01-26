2020-01-26T14:28:40+03:00
Общество

Синоптики предупредили о вновь надвигающейся на Алтай метели

Все службы находятся в повышенной готовности
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Днем 27 и сутки 28 января в Алтайском крае вновь будет бушевать метель. Об этом сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю со ссылкой на синоптиков.

Вновь в крае будут наблюдаться неблагоприятные погодные условия: снег, по югу мокрый снег, местами сильный, метели, гололёдные явления, усиление ветра местами до 18-23 метров. Также спасатели предупредили о возможных снежных заносах.

Все службы находятся в режиме повышенной готовности. С целью обеспечения безопасности движения до сих пор ограничены некоторые участки региональных дорог:

- К-09 «Поспелиха—Курья—Третьяково—граница Республики Казахстан на всем протяжении от 83 до 118 км»;

- К-03 «ЗмеиногорскРубцовск — Волчиха — Михайловское — КулундаБурла — граница Новосибирской области», (от Змеиногорска до Рубцовска);

- К-22 «Юдиха — Тюменцево — БаевоАлександровка — Верх-Суетка — ЗнаменкаСлавгород» (от села Баево до села Верх-Суетка, от села Нижняя Суетка до Славгорода);

- К-39 «Мельниковка — Александровка»;

- К-31 «Леньки — Нижнечуманка — Верх-Чуманка — Плотава»;

- К-18 «Алейск-Чарышское» протяженностью от 68 до 172 км;

- К- 13 «Алейск — Петропавловское — Смоленское» (от г. Алейск до с. Краснодарское).

Напомним, в крае работает телефон «горячей линии» регионального управления МЧС России: 8-(3852)-20-26-21. По данному номеру можно получить необходимую информацию о ситуации на дорогах региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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