2020-01-26T11:18:10+03:00
Общество

На Алтае открыли движение по Чуйскому тракту

Ранее его закрывали из-за непогоды
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Алтайском крае открыли Чуйский тракт. Ранее движение перекрывали из-за неблагоприятной погоды.

Как сообщает пресс-служба правительства края, федеральная трасса Р-256 «Чуйский тракт» с 26 января открыта для всех видом транспорта. Проезд осуществляется в штатном режиме.

По данным Упрдор «Алтай», ранее ограничения действовали на участке с 213 по 345 километр, от развязки возле Новоалтайска до Бийска. В итоге, движение было запрещено для грузового транспорта на протяжении пяти часов, для пассажирских автобусов - 12 часов.

Всю актуальную информация о состоянии проезда по федеральным трассам можно получить по телефонам центра управления производством Упрдор «Алтай»: (3852) 63-14-59, +7-962-815-98-69.

Напомним, из-за штормового предупреждения в Алтайском крае представители разных служб и структур во взаимодействии с подразделениями МЧС России работают в усиленном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Алтае открыли движение по Чуйскому тракту
На Алтае спасатели вызволили рыбаков из беды
В Алтайском крае за год зарегистрировали более 37 тысяч преступлений
270 дружинников чистят улицы Барнаула
Гламурный депутат вышла с лопатой на уборку снега в Барнауле
Больше половины барнаульцев перестали покупать бумажные билеты на поезда
В Барнауле преобразят советскую офисную восьмиэтажку
Барнаульские дорожники чистят снег в условиях нехватки техники
В Алтайском крае перекрыли 100 километров Чуйского тракта
На Алтае мужчина изнасиловал юную знакомую, которую приютила его жена
В Алтайском крае из-за шторма перекрыли 29 дорог
В Алтайском крае еще на четыре дня продлили штормовое предупреждение
Барнаулец получил срок за похищение 101 розы
На Алтае 13 дорог остаются закрытыми для движения
174 машины будут чистить улицы Барнаула
На Алтае семьи с тройняшками получили по 150 тыс. рублей
Алтайскому осужденному передали телефон в тушке курицы