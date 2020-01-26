На Алтае открыли движение по Чуйскому тракту

26 Янв. 2020 2020-01-26T11:18:10+03:00

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В Алтайском крае открыли Чуйский тракт. Ранее движение перекрывали из-за неблагоприятной погоды.

Как сообщает пресс-служба правительства края, федеральная трасса Р-256 «Чуйский тракт» с 26 января открыта для всех видом транспорта. Проезд осуществляется в штатном режиме.

По данным Упрдор «Алтай», ранее ограничения действовали на участке с 213 по 345 километр, от развязки возле Новоалтайска до Бийска. В итоге, движение было запрещено для грузового транспорта на протяжении пяти часов, для пассажирских автобусов - 12 часов.

Всю актуальную информация о состоянии проезда по федеральным трассам можно получить по телефонам центра управления производством Упрдор «Алтай»: (3852) 63-14-59, +7-962-815-98-69.

Напомним, из-за штормового предупреждения в Алтайском крае представители разных служб и структур во взаимодействии с подразделениями МЧС России работают в усиленном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU