Больше половины барнаульцев перестали покупать бумажные билета на поезда

25 Янв. 2020 2020-01-25T14:05:28+03:00

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В 2019 году барнаульцы купили около 384 тысяч электронных билетов. Это на 33% больше, чем за в 2018 году.

Как сообщает сайт правительства региона, доля электронных билетов в 2019 году составила 57% от общего числа купленных в Барнауле проездных документов. Рост электронных продаж связывают с активным развитием онлайн-сервисов для пассажиров.

— На официальном сайте компании «РЖД» появилась возможность оформлять проездные документы для маломобильных пассажиров, электронные квитанции на перевозку дополнительной ручной клади, багажа и домашних питомцев, а также услугу дополнительного питания. Пользователям смартфонов также доступно официальное мобильное приложение «РЖД Пассажирам», — рассказали в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги.

При оформлении электронных билетов получение посадочного купона на бланке проездного документа в билетной кассе или терминале самообслуживания не требуется — пассажиры проходят электронную регистрацию автоматически.

Ежедневно электронные билеты на поезда дальнего следования покупает в среднем тысяча пассажиров, которые отправляются с железнодорожной станции Барнаул.

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ИСТОЧНИК KP.RU