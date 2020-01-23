Аэропорт Барнаула через суд отстоял право на привокзальную территорию
АО «Авиапредприятие «Алтай» в арбитражном суде отстояло свое право на право собственности на площадь, расположенную непосредственно перед зданием аэровокзала.
Все это время Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Алтайского края пыталось изъять его у предприятия.
Как пишет «Банкфакс», после банкротства «Барнаульского государственного авиационного предприятия» АО «Авиапредприятие «Алтай» заключило с Фондом и конкурсным управляющим договор купли-продажи. Согласно этому документу компания получила в собственность оборудование, транспортные средства и объекты недвижимости на земельном участке площадью порядка 391,5 га, а также примыкающие к нему подъездные автодороги и площади. Проблема заключалась в том, что они не были оформлены должным образом, а когда руководство аэропорта попыталось это сделать, ему отказали.
Компания обратилась в суд и выиграла иск. Росреестр попытался обжаловать решение, но арбитраж принял решение в пользу авиапредприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU