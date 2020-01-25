В Барнауле преобразят советскую офисную восьмиэтажку

25 Янв. 2020 2020-01-25T13:23:30+03:00

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Восьмиэтажное офисное здание времен СССР в центре Барнаула реконструируют. Устаревшая постройка на улице Папанинцев, 105 изменится до неузнаваемости, пишет Алтайский портал недвижимости.

В рамках реконструкции обновят фасад, заменят окна, витражи и двери. Станет более комфортной входная зона. Габариты при этом останутся прежними.

Высотку оснастят модной наружной подсветкой, благоустроят прилегающее пространство. Кроме того, запланирована модернизация офисника внутри. Здесь усовершенствуют отопительную систему, сделают перепланировку для более удобной навигации, проведут косметический ремонт помещений.

Вариант реконструкции здания. Фото: altayrealt.ru

В интерьере используют современную инфографику и материалы: реечные потолки, цветное закаленное стекло. В здании появится новый конференц-зал с высокотехнологичным оборудованием.

Пока идет ремонт только одного этажа, остальная часть проекта еще не прошла экспертизу.

Вариант реконструкции здания. Фото: altayrealt.ru

Общая площадь объекта составляет более 23 тыс. кв. метров. Сейчас здесь располагаются Министерство транспорта Алтайского края, несколько подразделений «Алтайавтодора», Колыванский камнерезный завод и около двух десятков коммерческих фирм.

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ИСТОЧНИК KP.RU