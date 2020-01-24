2020-01-24T15:46:44+03:00
Происшествия

Барнаулец получил срок за похищение 101 розы

Мужчина украл букет для любимой, но прокололся
Анастасия Корягина
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Розы.Розы.Фото: pixabay.com
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Барнаулец получил условный срок за хищение 101 розы в новогоднюю ночь с 2018 на 2019 год. Мужчина пытался украсть букет для любимой, но прокололся, и его нашли на следующий же день.

Как рассказала помощник прокурора Железнодорожного района Елена Попова, барнаулец пришел в цветочный магазин и попросил букет для своей супруги из 101 розы. При этом находился в состоянии алкогольного опьянения. Когда флорист магазина собрал букет, мужчина понял, что у него нет необходимой суммы для оплаты покупки. Он не придумал ничего лучше, чем выхватить букет и убежать.

На следующий день сотрудники уголовного розыска нашли похитителя. Это оказалось нетрудно: когда преступник ожидал свой заказ, он звонил своей супруге с сотового телефона продавца. Букет изъяли из дома подсудимого.

Похищенные цветы оценили в 15 350 рублей. Злоумышленнику назначили наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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