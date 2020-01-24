2020-01-24T09:09:00+03:00
Общество

Из-за голубей барнаулец лишился пяти тысяч рублей

Деньги у него выманил мошенник
Иван ОЛЕКСЮК
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Голуби стали причиной потери денег из кармана жителя Барнаула. К сожалению, он не стал жертвой коварности пернатых (а ведь такой сюжет мог бы получиться!), а повелся на типичный развод мошенника.

Об этом прозаичном случае сообщает главное управление МВД по краю.

- На одном из интернет-сервисов для размещения объявлений, мужчина увидел сообщение о продаже голубей породы «Бакинские». Он связался с продавцом по телефону и договорился о перечислении денег на карту. После перевода телефон «продавца» оказался отключенным, а само объявление было удалено. Мужчина понял, что его обманули мошенники и обратился за помощью в полицию, - сообщает ведомство.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по части 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество). Жителей просят не быть доверчивыми и не отправлять деньги неизвестным лицам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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