Из-за голубей барнаулец лишился пяти тысяч рублей
Голуби стали причиной потери денег из кармана жителя Барнаула. К сожалению, он не стал жертвой коварности пернатых (а ведь такой сюжет мог бы получиться!), а повелся на типичный развод мошенника.
Об этом прозаичном случае сообщает главное управление МВД по краю.
- На одном из интернет-сервисов для размещения объявлений, мужчина увидел сообщение о продаже голубей породы «Бакинские». Он связался с продавцом по телефону и договорился о перечислении денег на карту. После перевода телефон «продавца» оказался отключенным, а само объявление было удалено. Мужчина понял, что его обманули мошенники и обратился за помощью в полицию, - сообщает ведомство.
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по части 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество). Жителей просят не быть доверчивыми и не отправлять деньги неизвестным лицам.
ИСТОЧНИК KP.RU