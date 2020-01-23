23 Янв. 2020 2020-01-23T16:08:49+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого легковушка въехала в здание кафе, произошло в четверг, 23 января, в Барнауле.

Об аварии сообщили очевидцы. Пост с фотографией с места ДТП опубликовали в группе «Инцидент Барнаул». По словам свидетелей, пострадало кафе, расположенное на улице Малахова. В него врезался автомобиль «Лада Ларгус». О пострадавших ничего не сообщалось.

Между тем, в комментариях отписались якобы очевидцы самого момента аварии. По их словам, водителя легковушки «подрезали» и он пытался уйти от столкновения и угодил в павильон.

- Хорошо, что не сбил никого... Опасно так уходить от столкновения, - пишет участник паблика Владимир Очаковский.

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Видео было сделано накануне. На нем отчетливо видно, как мужчина нерешительно ходит по отделу с колбасами. В одной руке у него огромный нож, в другой – бутылка (далее)

ИСТОЧНИК KP.RU