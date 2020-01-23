2020-01-23T16:08:49+03:00
Происшествия

Легковушка въехала в здание кафе

По словам очевидцев, водителя «подрезали»
Анна СЕМИНА
Поделиться:
ДТП на улице Малахова в БарнаулеДТП на улице Малахова в БарнаулеФото: скриншот сайта
Изменить размер текста:

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого легковушка въехала в здание кафе, произошло в четверг, 23 января, в Барнауле.

Об аварии сообщили очевидцы. Пост с фотографией с места ДТП опубликовали в группе «Инцидент Барнаул». По словам свидетелей, пострадало кафе, расположенное на улице Малахова. В него врезался автомобиль «Лада Ларгус». О пострадавших ничего не сообщалось.

Между тем, в комментариях отписались якобы очевидцы самого момента аварии. По их словам, водителя легковушки «подрезали» и он пытался уйти от столкновения и угодил в павильон.

- Хорошо, что не сбил никого... Опасно так уходить от столкновения, - пишет участник паблика Владимир Очаковский.

Читайте также:

Мужчина с огромным ножом ворвался в супермаркет в Барнауле

Видео было сделано накануне. На нем отчетливо видно, как мужчина нерешительно ходит по отделу с колбасами. В одной руке у него огромный нож, в другой – бутылка (далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Легковушка въехала в здание кафе
Шесть трасс перекрыли в Алтайском крае
Барнаулец одним ударом убил знакомого
Директора фармкомпании осудили за взятку
В минобрнауки рассказали, как в метель будут работать школы
Троллейбус №7 в Барнауле могут продлить до новостроек
Школы и детские сады закрываются на карантин в Алтайском крае
В Заринске стартуют проекты грантовой программы «Стальное дерево»
Дежурный спас водителя легковушки от столкновения с поездом
Мужчина с огромным ножом ворвался в супермаркет в Барнауле
Ученый вышел на одиночный пикет против стройки корпуса Алтайского госуниверситета
Двух девушек из Новоалтайска будут судить за грабеж
Жители Алтайского края активно интересуются составом нового правительства
Бабушка пойдет под суд за то, что недосмотрела за внучкой
Аэропорт Барнаула через суд отстоял право на привокзальную территорию
Автобус сбил женщину в Бийске
Алтайского губернатора не устроил отчет врио главы Барнаула об уборке снега
На Алтае за классное руководство учителям будут доплачивать пять тысяч рублей
Алтайскому госуниверситету «подобрали» готовый корпус взамен строительства нового
Алтай накроет очередной снежный шторм
ВТБ реализует непрофильные активы Россельхозбанка
Эксперты выяснили причину аварийной посадки Boeing в аэропорту Барнаула
"Человек и закон" рассказал о чудесной истории с блогером и подростком из Камня-на-Оби
Алтайские предприниматели могут разориться после банкротства «Холидея»
День студентов в Алтайском техуниверситете: крестный ход и угощения от Татьян
"Скорая" не успела спасти умирающего пенсионера в Рубцовске из-за непогоды
Снежный коллапс: прокуратуру не устроило, как чистят дороги в Барнауле
Алтайские школьники примут участие в финале детского научного конкурса
В Алтайском крае установлены тарифы на электроэнергию на 2020 год