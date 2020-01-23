2020-01-23T09:19:29+03:00
Происшествия

Мужчина с огромным ножом ворвался в супермаркет в Барнауле

Из покупателей и персонала никто не пострадал
Анна СЕМИНА
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Посетитель с ножом в "Марии-Ра"Посетитель с ножом в "Марии-Ра"
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В Барнауле охранники задержали вооруженного ножом мужчину, который зашел в супермаркет.

Об инциденте стало известно из паблика «Подслушано Барнаул» в социальной сети «Вконтакте». В четверг, 23 января, там было опубликовано видео с камер наблюдения из магазина сети «Мария-Ра», расположенного на площади Спартака.

Покупатель с ножом в супермаркете.

По словам автора поста, видео было сделано накануне. На нем отчетливо видно, как мужчина нерешительно ходит по отделу с колбасами. В одной руке у него огромный нож, в другой – бутылка. Других покупателей, к счастью, рядом нет, как и продавцов. Скорее всего, они заметили подозрительного посетителя, и ушли ждать подмогу.

Через некоторое время в кадре появляются охранники ЧОПа и мужчина оказывается под прицелом пистолета. Он выпускает их рук и нож и бутылку и без чьей-либо помощи падает на пол и убирает руки за спину. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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