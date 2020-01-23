Автобус сбил женщину в Бийске
Утром 17 января в Бийске рейсовый автобус сбил женщину-пешехода, которая переходила дорогу.
Как пишет «Бийский рабочий», инцидент произошел около восьми утра на улице Социалистической. Под колеса автобуса ПАЗ-4234 угодила 48-летняя женщина, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
По словам инспекторов ГИБДД, в результате наезда пострадавшая получила травмы в виде: сотрясения головного мозга, перелома, черепно-мозговой травмы, ушибов.
- Пешеход была госпитализированы в Центральную городскую больницу,- сообщают в ГИБДД.
В полиции также установили, что в прошлом году водитель автобуса уже привлекался административной ответственности за не пропуск пешеходов.
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ИСТОЧНИК KP.RU