На Алтае за классное руководство учителям будут доплачивать пять тысяч рублей

22 Янв. 2020 2020-01-22T16:43:47+03:00

За классное руководство учителям надбавят по пять тысяч рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

Нововведение будет действовать с 1 сентября 2020 года

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С 1 сентября 2020 года классные руководители в школах Алтая будут получать дополнительно по пять тысяч рублей.

- На оплату за классное руководство на этот год в краевом бюджете заложено почти 238 миллионов рублей, - сообщил министр образования и науки края Максим Костенко.

Также он уточнил, что классными руководителями в регионе являются 16 тысяч педагогов.

В правительстве Алтайского края отметили, что сейчас средний размер выплаты за классное руководство составляет в городах региона до 3,5 тыс. рублей, в селах - 1,3 тыс. рублей. Выплаты устанавливаются в зависимости от наполняемости классов.

Также отмечается, что о таких нововведениях заявил Владимир Путин в послании Федеральному Собранию. На выплаты направят более 534 млн рублей из федерального бюджета.

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ИСТОЧНИК KP.RU