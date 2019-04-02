Министр образования Алтайского края: Зарплата учителя должна быть не меньше 30 тысяч рублей

После скандала с барнаульской учительницей Татьяной Кувшинниковой, которую вынудили уволиться из-за фото в социальных сетях, краевой Минобрнауки решил разработать правила безопасного поведения в интернете. Зачем нужны такие курсы и какие изменения ждут школьную систему, на радио «Комсомольская правда»-Барнаул» (106.8 FM) рассказал министр образования Алтайского края Максим Костенко.

- Главное событие послендней недели – история с учительницей Татьяной Кувшинниковой. Почему Минобр решил за нее заступиться?

- Когда я узнал о случившемся, ситуация показалась мне абсурдной и шоковой. Раз на уровне школы этот конфликт не удалось решить, пришлось вмешаться министерству. Нужно было максимально проанализировать ситуацию и выступить медиатором между сторонами конфликта. Вообще, это эксклюзивный случай для системы образования. У нас не так много учителей-моржей, которые бы выкладывали свои фотографии.

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- После этой истории Минобрнауки решил дать для учителей рекомендации по безопасному поведению в интернете, будет ли этот опыт применяться в других регионах?

- Эта проблема сейчас актуальна не только для учителей, но вообще для всех взрослых людей. После произошедшего я задумался, а не проверить ли мне свои страницы, чтобы не дай бог не задеть чьи-то чувства. Что касается безопасного поведения в соцсетях, мы хотим это сделать, в первую очередь, для наших коллег. Для того, чтобы они могли оценивать риски и пользу от их ведения. Если этот опыт будет интересен и полезен другим, мы будем им щедро делиться.

- Будет сделан акцент на правильность и этичность публикаций?

- Правильность и этичность определяются не столько рабочим местом, сколько воспитанием. В данном случае эта тема тоже будет рассматриваться, например, с точки зрения того, какие публикации могут задеть чувства других людей, какие сюжеты могут быть вызывающими. Главное понимать - все, что попало в интернет, уже тебе не принадлежит. Ну и, кроме того, должно быть осознание с какой целью создаются аккаунты. Если для личной жизни, то, наверное, будет целесообразным ограничение доступа к нему. Если я на своей странице представляю себя экспертом и профессионалом, то также нужно фильтровать информацию в соответствии темой данной страницы.

- Вы сами ведете социальные сети и фильтруете ли то, что выставляете?

- Да. В 2005 году у меня был жизненный опыт, когда я понял, что СМИ можно верить не всегда. Была очень серьезная передача, это был федеральный канал, которому я очень доверял. Но когда я увидел, что в конечном итоге получилось после его творческой переработки командой журналистов, меня шокировало. В тот момент я понял, что нужно быть очень аккуратным с любой информацией.

- Учителя постоянно оказываются виноватыми - недовольство родителей, неуспеваемость учеников, требования начальства. Что нужно сделать, чтобы учитель перестал быть изгоем и аутсайдером системы образования?

- Не могу в полной мере с этим согласиться. Учитель был, есть и остается одной из главных фигур. Учитель - это как пятый элемент всей системы образования. То напряжение, которое сегодня существует между учителями, родителями, детьми и администрацией – это отражение общественных отношений. У нас никогда не было такого, чтобы родители, взрослые люди, в школе нападали с физическими угрозами на других детей. А сегодня такие случаи имеют место быть. У нас никогда не было, чтобы родители нападали на учителей – но в настоящее время по ряду регионов мы видим, что это происходит. Наша задача - наладить правильную коммуникацию. Для того, чтобы поднять авторитет учителя до той планки, как это было в советское время, нужно демонстрировались эти ценности, прежде всего, в семье.

- Не секрет, что у учителей одни из самых низких зарплат, когда это изменится?

- Безусловно, проблема заработных плат одна из самых актуальных. По поручению губернатора вопрос по повышению зарплат прорабатывается. В скором времени мы будем переходить на новую систему оплаты труда, где при расчете будут учитываться три основных фактора. Сейчас, если мы резко перейдем на такую систему, могут ухудшиться или стать несправедливыми условия в отношении тех людей, которые зарабатывают в данный момент неплохо. Мы этого допустить не можем. Поэтому сейчас мы изыскиваем дополнительные средства, чтобы уже во второй половине года перейти на новую систему расчета. Это позволит изменить ситуацию.

- Как вы считаете, какая сумма будет достойной для алтайских учителей?

- Наша цель сделать рывок, чтобы выйти хотя бы на уровень по Сибирскому федеральному округу. Это около 30 тысяч рублей.

- У нас в стране сейчас идет политика на омоложение руководящего состава, будет ли омолаживаться директорский состав школ в Алтайском крае?

- Этот процесс уже идет, например, в Барнауле директор школы № 125 Алексей Лисин занял эту должность, когда ему еще не было 30 лет. С 1 апреля мы начинаем проект «Новый директор Алтая». Мы хотим создать стратегический резерв руководящего состава людей, в том числе, не имеющих педагогического образования, но которые хотели бы поработать в системе образования. Мы видим, что такие люди становятся порой даже более успешными, потому что они осознано приходят в образование.