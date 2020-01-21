В рубцовской редакции умер пенсионер, не дождавшись «скорой»

21 Янв. 2020 2020-01-21T13:39:03+03:00

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70-летний мужчина умер в редакции рубцовской газеты «Местное время» не дождавшись бригады скорой помощи, которая долго ехала. Это произошло 21 января в обед.

Издание сообщает, что пожилой мужчина пришел в редакцию в 11-45 часов и сразу пожаловался на плохое самочувствие. Его усадили на стул и сразу же позвонили в единую диспетчерскую службу по номеру 112. После того, как «скорой» они не дождались, позвонили снова.

- Мне ответили, что вызов передан в диспетчерскую службу скорой и чтобы теперь я узнавал все по номеру 103. С первого раза на этот номер я не смог дозвониться и попытался снова. Со второго раза на мой звонок все-таки ответили и сказали, что бригада в редакцию отправлена, – рассказал водитель редакции Виталий Колодин.

Спустя некоторое время врачи все же приехали, но спасти мужчину не успели, он уже умер. Также в редакции отметили, что на вызов приехала не реанимационная бригада, а обычная.

- Как мы выяснили из своих источников, бригада, отправленная в «Местное время», возвращалась в Рубцовск с вызова в Большую Шелковку. В это время реанимационная бригада была свободна и находилась в городе, на станции «скорой». И если бы вызовы по-прежнему принимали местные диспетчеры, то они, естественно, направили бы к находящемуся без сознания человеку именно реанимобиль, который к тому же был не занят, – пояснили журналисты.

Напомним, в конце 2019 года алтайская «скорая» перешла под управление единой диспетчерской службы. Она находится в Барнауле.

ИСТОЧНИК KP.RU