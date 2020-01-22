2020-01-22T04:57:14+03:00
Экономика

В Алтайском крае установлены тарифы на электроэнергию на 2020 год

Они будут действовать с 1 июля 2020 года
САПОЖКОВА Александра
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Тарифы на электроэнергию на 2020 год в Алтайском краеТарифы на электроэнергию на 2020 год в Алтайском краеФото: пресс-службы правительства Алтайского края
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Новые тарифы на электроэнергию будут действовать с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года.

Как сообщили в правительстве региона, тарифы устанавливаются с учетом «коридора» изменения. Для Алтайского края он имеет диапазон от 4,27 до 4,29 руб./кВт*ч.

Так, с 1 июля 2020 года горожане без электроплит и электроотопительных установок, владельцы гаражей, погребов, религиозные организации и учреждения содержания заключенных будут платить по тарифу 4,29 руб./кВт*ч.

Тариф для сельского населения увеличится до 3,36 руб./кВт*ч.

- По полному тарифу электроэнергию оплачивают только городское население, не использующее электроплиты, гаражные кооперативы, владельцы гаражей, погребов. Для остальных предусмотрен понижающий коэффициент, - уточнили в правительстве.

Для горожан с электроплитами в 2020 году понижающий коэффициент составит 0,815, а для селян и дачников – 0,783.

ИСТОЧНИК KP.RU

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