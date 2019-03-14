2019-03-14T10:30:26+03:00
Происшествия

Мошенники убеждают барнаульцев менять электросчетчики

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Мошенники убеждают барнаульцев менять электросчетчикиМошенники убеждают барнаульцев менять электросчетчикиФото: Олег УКЛАДОВ
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Уже несколько жителей Барнаула пострадали от действий аферистов. Мошенники ходят по квартирам и предлагают жильцам поменять электросчетчики, которые еще не выработали свой ресурс.

Как сообщили в пресс-службе «Барнаульской горэлектросети», новые счетчики аферисты предлагают по значительно завышенной цене. В числе пострадавших 77-летний мужчина, проживающий по адресу: улица Чернышевского, 28. К нему пришла неизвестная девушка, она представилась сотрудницей энергокомпании и попросила показать квитанции. После этого она сказала, что сейчас происходит замена счетчиков на двухтарифные и предложила поставить новый прибор учета за 5 тысяч 900 рублей. Буквально через несколько минут пришел мужчина, снял пломбы и поставил другой счетчик. Когда пенсионер обратился в сервисный центр «Барнаульской горэлектросети», ему сообщили, что компания не имеет отношения к случившемуся. Тогда мужчина понял, что его обманули, и обратился с заявлением в полицию.

По мнению экспертов, в этом виде коммунального мошенничества насторожить жителей должно навязывание двухтарифного счетчика. Для собственников жилых помещений очевидной выгоды устанавливать счетчик с учетом электроэнергии по зонам суток нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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