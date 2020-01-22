Юный барнаулец станцевал "Фламенко" на шоу Первого канала "Лучше всех"

22 Янв. 2020 2020-01-22T04:19:46+03:00

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Шестилетний барнаулец зажигательно станцевал "Фламенко" на шоу "Лучше всех" на Первом канале.

- Совсем скоро горячий танец "Фламенко" переименуют в "Барнаулка", и танцовщики со всего мира потянутся в Барнаул, чтобы их научил мастерству невероятный Миша Георгиев! - так представил нашего земляка ведущий программы Максим Галкин.

Перед выступлением Миша рассказала Максиму Галкину, что предпочитает исполнять "Фламенко" не в паре, а один, так как однажды во время выступления нечаянно упал на юбку девочки. Также мальчик попытался научить ведущего нескольким движениям.

Лучше всех! Танцор фламенко Михаил Георгиев. Полная версия!.Михаил Георгиев в программе Лучше всех! Официальная страница проекта в Instagram: https://www.instagram.com/luchshe_vseh_official/

За свой танец талантливый барнаулец получил сладкий подарок, медаль, машинку Hot Wheels и аплодисменты зрителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU