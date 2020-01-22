Юный барнаулец станцевал "Фламенко" на шоу Первого канала "Лучше всех"
Шестилетний барнаулец зажигательно станцевал "Фламенко" на шоу "Лучше всех" на Первом канале.
- Совсем скоро горячий танец "Фламенко" переименуют в "Барнаулка", и танцовщики со всего мира потянутся в Барнаул, чтобы их научил мастерству невероятный Миша Георгиев! - так представил нашего земляка ведущий программы Максим Галкин.
Перед выступлением Миша рассказала Максиму Галкину, что предпочитает исполнять "Фламенко" не в паре, а один, так как однажды во время выступления нечаянно упал на юбку девочки. Также мальчик попытался научить ведущего нескольким движениям.
Лучше всех! Танцор фламенко Михаил Георгиев. Полная версия!.Михаил Георгиев в программе Лучше всех! Официальная страница проекта в Instagram: https://www.instagram.com/luchshe_vseh_official/
За свой танец талантливый барнаулец получил сладкий подарок, медаль, машинку Hot Wheels и аплодисменты зрителей.
Читайте также: Семилетний барнаулец Добрыня Кириенко спел на поединках в шоу «Голос. Дети»
ИСТОЧНИК KP.RU