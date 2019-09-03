На месте «барнаульского разлома» открыли «Черный квадрат»

СЕГОДНЯ 14:18 2019-09-03T14:18:54+03:00

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В краевой столице на месте так называемого «Барнаульского разлома», который находится недалеко от пересечения проспекта Ленина и улицы Партизанской, в сентябре открылась кофейня «Черный квадрат». Несмотря на это, власти города хотят добиться сноса этого здания, сообщает «Политсибру».

Помещение в центре города строили все лето. Так кофейня общей площадью в 140 квадратных метров была возведена без официального на то разрешения. Власти Барнаула уже направили собственнику предписание снести самовольную постройку.

По информации «Политсибру», земля, на которой расположена кофейня «Черный квадрат», оформлена на какую-то женщину. А собственником помещения указан Григорий Аболымов, вероятнее всего сын Алексея Аболымова. Он когда-то и был одним из инициаторов строительства бизнес-центра, который в народе прозвали «барнаульским разломом».

К слову, летом этого года Аболымова признали банкротом. Известно, что он должен кредиторам больше 64 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU